Критик оценил вероятность возвращения Урганта на ТВ

Решена судьба Урганта после окончания украинского конфликта
Иван Ургант. Фото: соцсети
Политическая повестка может сильно отразиться на наполнении эфира российского ТВ

После российско-американских переговоров и возможного в будущем решения украинского конфликта придется рассматривать дальнейшую судьбу российских звезд, которые захотят вернуться на голубые экраны. В их числе Иван Ургант, Владимир Познер, Александр Гудков, Александр Гуревич и Дмитрий Нагиев. Критик Александр Горбунов рассказал, что может ждать знаменитостей.

По его словам, Владимир Познер с высокой долей вероятности снова будет работать на ТВ, если захочет. Ранее "Первый канал" уже показывал его документальный фильм о Турции без особых преград. Это касается и Дмитрия Нагиева, который понемногу снова подписывает телевизионные контракты, но пока только на съемки в фильмах, рекламе и сериалах.

По остальным трем ситуация более сложная. Они, в отличие от предыдущих ведущих, успели сделать несколько политических высказываний, которые им припоминают до сих пор.

"Что касается Александра Гуревича или Александра Гудкова – я не думаю, что это возможно. Программа передач уже заполнена без них. Былую популярность спустя время чаще всего невозможно повторить. Также я не верю в возможность Ивана Урганта вернуть свое шоу", – заявил эксперт.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", сейчас Ургант намерен зарабатывать деньги с помощью гастролей. Он анонсировал новый тур по загранице с программой "Живой Ургант", которая очень напоминает стилистику известной вечерней передачи ведущего.

Источник: Абзац
По теме

Трампа за решение по России обвинили в "осуществлении мечты Сталина"

Многие недовольны действиями нового президента

Глава ГУР Украины объявил срок прекращения огня

В Киеве не думают, что договоренность между странами окажется долгосрочной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей