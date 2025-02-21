Критик оценил вероятность возвращения Урганта на ТВ

Политическая повестка может сильно отразиться на наполнении эфира российского ТВ

После российско-американских переговоров и возможного в будущем решения украинского конфликта придется рассматривать дальнейшую судьбу российских звезд, которые захотят вернуться на голубые экраны. В их числе Иван Ургант, Владимир Познер, Александр Гудков, Александр Гуревич и Дмитрий Нагиев. Критик Александр Горбунов рассказал, что может ждать знаменитостей.

По его словам, Владимир Познер с высокой долей вероятности снова будет работать на ТВ, если захочет. Ранее "Первый канал" уже показывал его документальный фильм о Турции без особых преград. Это касается и Дмитрия Нагиева, который понемногу снова подписывает телевизионные контракты, но пока только на съемки в фильмах, рекламе и сериалах.

По остальным трем ситуация более сложная. Они, в отличие от предыдущих ведущих, успели сделать несколько политических высказываний, которые им припоминают до сих пор.

"Что касается Александра Гуревича или Александра Гудкова – я не думаю, что это возможно. Программа передач уже заполнена без них. Былую популярность спустя время чаще всего невозможно повторить. Также я не верю в возможность Ивана Урганта вернуть свое шоу", – заявил эксперт.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", сейчас Ургант намерен зарабатывать деньги с помощью гастролей. Он анонсировал новый тур по загранице с программой "Живой Ургант", которая очень напоминает стилистику известной вечерней передачи ведущего.