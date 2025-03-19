Умерла актриса Нина Токуренова

Смерть звезды сильно расстроила публику

На 80-м году завершила свое земное пребывание известная советская и российская актриса Нина Токуренова. Она покинула этот мир 17 марта в Бурятии, где прожила большую часть своих лет. О трагическом событии сообщила близкая подруга покойной, народная артистка РФ Лариса Егорова.

Местные власти выразили соболезнования, подчеркнув, что почившая звезда не только внесла огромный вклад в развитие культурной сферы региона, но и была наставником для многих поколений артистов.

Ее творческий путь, преданность сценическому искусству и богатый жизненный опыт стали частью истории бурятской культуры. Прощание с актрисой пройдет 21 марта в стенах Бурятского академического театра драмы. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Будущая звезда появилась на свет в 1946 году. За долгие годы работы на сцене актриса исполнила более 140 ролей.

Помимо актерской деятельности, она занималась режиссурой и написанием сценариев, оставив значительный след в искусстве. Ее творчество и самоотдача вдохновляли коллег и зрителей, а вклад в культуру родного региона навсегда останется в памяти поклонников и учеников.

К слову, накануне стало известно о смерти отца Филиппа Киркорова. Артисту было 92 года.