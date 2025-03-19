Умерла актриса Нина Токуренова

Умерла советская звезда, народная артистка России
Фото: www.unsplash.com
Смерть звезды сильно расстроила публику

На 80-м году завершила свое земное пребывание известная советская и российская актриса Нина Токуренова. Она покинула этот мир 17 марта в Бурятии, где прожила большую часть своих лет. О трагическом событии сообщила близкая подруга покойной, народная артистка РФ Лариса Егорова.  

Местные власти выразили соболезнования, подчеркнув, что почившая звезда не только внесла огромный вклад в развитие культурной сферы региона, но и была наставником для многих поколений артистов. 

Ее творческий путь, преданность сценическому искусству и богатый жизненный опыт стали частью истории бурятской культуры. Прощание с актрисой пройдет 21 марта в стенах Бурятского академического театра драмы. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Будущая звезда появилась на свет в 1946 году. За долгие годы работы на сцене актриса исполнила более 140 ролей.  

Помимо актерской деятельности, она занималась режиссурой и написанием сценариев, оставив значительный след в искусстве. Ее творчество и самоотдача вдохновляли коллег и зрителей, а вклад в культуру родного региона навсегда останется в памяти поклонников и учеников.

К слову, накануне стало известно о смерти отца Филиппа Киркорова. Артисту было 92 года.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
По теме

Прекратить огонь: Путин дал команду военным после разговора с Трампом

Лидеры РФ и США провели содержательную беседу

Кремль выдвинул главное условие для завершения СВО

Россия всегда была настроена на мирное урегулирование конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей