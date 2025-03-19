Умерла актриса Нина Токуренова

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На 80-м году завершила свое земное пребывание известная советская и российская актриса Нина Токуренова. Она покинула этот мир 17 марта в Бурятии, где прожила большую часть своих лет. О трагическом событии сообщила близкая подруга покойной, народная артистка РФ Лариса Егорова.
Местные власти выразили соболезнования, подчеркнув, что почившая звезда не только внесла огромный вклад в развитие культурной сферы региона, но и была наставником для многих поколений артистов.
Ее творческий путь, преданность сценическому искусству и богатый жизненный опыт стали частью истории бурятской культуры. Прощание с актрисой пройдет 21 марта в стенах Бурятского академического театра драмы. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".
Будущая звезда появилась на свет в 1946 году. За долгие годы работы на сцене актриса исполнила более 140 ролей.
Помимо актерской деятельности, она занималась режиссурой и написанием сценариев, оставив значительный след в искусстве. Ее творчество и самоотдача вдохновляли коллег и зрителей, а вклад в культуру родного региона навсегда останется в памяти поклонников и учеников.
К слову, накануне стало известно о смерти отца Филиппа Киркорова. Артисту было 92 года.
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