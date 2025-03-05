Умер знаменитый советский артист Милокостый

Случившееся стало шоком для публики

В культурной сфере произошли страшные события. Популярного советского и российского артиста Александра Милокостого обнаружили бездыханным в его столичной квартире. Ситуация поражает тем, что тело покойного пролежало в доме порядка 10 дней.

В прессе пишут, что скончавшуюся звезду обнаружили сотрудники правоохранительных органов после того, как в органы поступило заявление об исчезновении актера.

Тревогу забили знакомые знаменитости, которые долгое время не могли выйти с ним на связь. Стражи порядка прибыли в квартиру пропавшего без вести и обнаружили мужчину дома, но, к сожалению, он был давно мертв. При этом смерть наступила примерно 10 дней назад. По предварительным данным, признаков какого-либо насилия на теле не выявлено.

Ныне покойная знаменитость родился осенью 1956 года в столице. Он стал известен благодаря роли сына полковника Львова в шедевре советского кинематографа "Адъютант его превосходительства".

Обстоятельства смерти знаменитости уточняются.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды телесериала "Улицы разбитых фонарей". Артисту было 64 года.