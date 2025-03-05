Скончался режиссер Илья Шерстобитов

Смерть звезды окутана тайной

Известный российский культурный деятель Илья Шерстобитов завершил свое земное пребывание сегодня, 5 марта. Популярному режиссеру было всего 48 лет. Сведения об этом подтвердили представители Института кино и телевидения.

В официальном заявлении учебного заведения говорится, что в среду жизнь талантливого режиссера, сценариста и продюсера трагически оборвалась. В ГИТР подчеркнули, что покойный не только был мастером на факультете режиссуры, но и искренне любил своих учеников, а они отвечали ему тем же.

Коллеги вспоминают его как доброжелательного человека, профессионала своего дела и наставника, которому удавалось вдохновлять окружающих.

Родные и близкие режиссера приняли соболезнования от Института кино и телевидения.

В числе самых известных работ покойного культурного деятеля – комедия "Каникулы президента", кинолента "Шаги" и другие проекты. Обстоятельства его смерти пока остаются неизвестными.

Напомним, сегодня также стало известно о смерти популярного советского артиста. Труп пожилого мужчины 10 дней пролежал в московской квартире.