Скончался режиссер Илья Шерстобитов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Известный российский культурный деятель Илья Шерстобитов завершил свое земное пребывание сегодня, 5 марта. Популярному режиссеру было всего 48 лет. Сведения об этом подтвердили представители Института кино и телевидения.
В официальном заявлении учебного заведения говорится, что в среду жизнь талантливого режиссера, сценариста и продюсера трагически оборвалась. В ГИТР подчеркнули, что покойный не только был мастером на факультете режиссуры, но и искренне любил своих учеников, а они отвечали ему тем же.
Коллеги вспоминают его как доброжелательного человека, профессионала своего дела и наставника, которому удавалось вдохновлять окружающих.
Родные и близкие режиссера приняли соболезнования от Института кино и телевидения.
В числе самых известных работ покойного культурного деятеля – комедия "Каникулы президента", кинолента "Шаги" и другие проекты. Обстоятельства его смерти пока остаются неизвестными.
Напомним, сегодня также стало известно о смерти популярного советского артиста. Труп пожилого мужчины 10 дней пролежал в московской квартире.
Незалежная оказалась в очень сложной ситуации