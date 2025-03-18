Умер Бедрос Киркоров

Артисту было 92 года

Жуткая трагедия разорвала информационное пространство. Сегодня, 18 марта, стало известно о смерти отца поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Скончался знаменитый представитель звездной династии Бедрос Киркоров. Любимцу публики было 92 года.

По информации журналистов, популярный исполнитель скончался из-за остановки сердца. Жизненный путь знаменитого культурного деятеля оборвался из-за проблем с сердцем, с которыми он боролся на протяжении последних лет.

Сообщается, что трагедия произошла сегодня в 15:37. Именно в это время сердце звезды перестало биться.

Ранее стало известно, что у отца Филиппа Киркорова диагностировали сердечную недостаточность. Из-за ухудшения состояния он испытывал сложности с передвижением, практически не мог ходить без опоры и пользовался тростью. Он часто жаловался на слабость и боли в ногах. Чтобы облегчить его состояние, медики проводили процедуру очистки крови, однако это не помогло предотвратить развитие болезни.

Напомним, накануне известный российский артист Виталий Мещеряков, прославившийся после телесериала "Москва. Три вокзала", скончался на 58-м году жизни.