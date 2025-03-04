Брухунова прокомментировала скандал с неоплаченными счетами за ЖКУ

Новости о "космических" долгах звезды активно обсуждают в прессе

Татьяна Брухунова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о ее якобы "космических" долгах за коммуналку. Новость об этом активно распространилась по интернет-пространству. Девушку обвинили в огромной задолженности – мол, звезда не платит по бытовым счетам.

Однако жена Евгения Петросяна заявила, что сведения о долге в 300 тысяч рублей не соответствуют действительности. По ее словам, либо произошла ошибка, либо журналисты попытались создать новость на пустом месте.

Девушка также рассказала, что недавно вернулась из поездки на Байкал. В личном блоге она опубликовала ролик, снятый в аэропорту, и отметила, что еще некоторое время будет делиться с подписчиками кадрами из путешествия. Она подчеркнула, что снимки получились очень красивыми, и поспешила себя за это похвалить.

Ранее в СМИ появилась информация, что девушка якобы годами не оплачивала ЖКУ за свою элитную квартиру в центре столицы стоимостью 440 миллионов рублей. Издания со ссылкой на источники утверждали, что сумма задолженности превысила 300 тысяч рублей.

К слову, ранее знаменитость устроила публичные разборки со звездным юристом Катей Гордон.