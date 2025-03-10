Лолита покинула Россию после скандала с массовой отменой концертов

Артистка приняла решение повидать родню

Гастрольный тур Лолиты Милявской по России прервался раньше назначненного срока, поскольку общественники приложили все усилия для отмены представлений артистки. Несмотря на все попытки спасти ситуацию, знаменитость так и не смогла решить возникшие проблемы – вместо этого она приняла решение уехать из страны.

В своем Telegram Лолита сообщила, что отправилась в Болгарию к дочери и матери, чтобы поздравить их с прошедшим 8 марта. Дорога до своего второго дома у нее заняла больше 12 часов из-за пересадок и трансфера. По словам артистки, она невероятно устала от такого маршрута, что после прибытия в страну и поездки до Варны вырубилась в такси и даже не поняла, куда приехала.

"Зашла в квартиру свою, а у меня дубак – 15 градусов, сыростью пахнет, но так спать хочется. Я пару часов посплю, а потом пойду целовать мамочку", – рассказала она.

Милявская поделилась, что в Болгарии пробудет следующие пять дней, после чего снова вернется в Россию – у нее там работа и съемки.

Ранее стало известно, что Лолита вернулась в шоу "Суперстар!" на НТВ. Во время недавнего выпуска она заняла кресло жюри, хотя ранее работала на программе ведущей до того, как попала под "отмену".