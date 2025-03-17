Шаляпин рассказал, как отец попытался отравить его газом

Публика была в шоке от услышанного

Популярный российский певец Прохор Шаляпин откровенно рассказал о тяжелом детстве и непростых испытаниях, которые ему пришлось пережить. В беседе с Ляйсан Утяшевой шоумен вспомнил, что его родной отец пытался отравить семью угарным газом.

Однажды мужчина закрыл шибер в доме, где находились будущая звезда телевидения и его мать. Кроме того, артист признался, что отец не раз угрожал ему ножом.

Несмотря на страшные воспоминания, артист очень рад, что самое сложное уже позади. Он уверен, что трудное детство закаляет человека и делает его сильнее. Певец отметил, если кому-то удалось выжить в таких условиях, значит, он уже обладает внутренним стержнем.

Любимец публики с оптимизмом добавил, что благодаря прошлым испытаниям он научился не опускать руки. Шоумен вспоминал времена, когда у него не было денег на жилье и даже на элементарные вещи, но это никогда не ломало его дух. Неудивительно, что любые трудности кажутся ему незначительными по сравнению с тем, что он пережил в детстве.

К слову, ранее молодой человек рассказал о странах подарках женщинам на 8 Марта.