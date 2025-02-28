Шаляпин рассказал о необычных подарках женщинам на 8 Марта

Шаляпин рассказал о странных подарках женщинам на 8 Марта
Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
Артист умеет эпатировать

Скандально известный шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что дарит своим избранницам весьма необычные подарки. Артист признался, что считает лучшим презентом для любимых женщин – самого себя.

Молодой человек отметил, что старается удивлять своих пассий, не ограничиваясь классическими букетами. По его словам, среди подарков, которые он выбирает, можно найти его портреты в полный рост и полностью без одежды. Такой сюрприз, по мнению эпатажной знаменитости, позволяет дамам не забывать о нем.

Кроме того, певец рассказал, что иногда преподносит своим возлюбленным изображения мультипликационных персонажей, имеющих с ним внешнее сходство. Он уверен, что такие подарки оставляют неизгладимое впечатление и напоминают женщинам о нем.

При этом исполнитель не стал раскрывать, кому именно готовит такие необычные презенты. Он лишь подчеркнул, что старается подходить к выбору подарков с фантазией.

Шоумен не скрывает, что любит внимание и оригинальные жесты. Любопытно, что некоторые дамы поздравляют с Женским днем и его самого.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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