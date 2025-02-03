Шаляпин рассказал о своем идеале женщины

Скандально известный певец умеет удивлять

Певец Прохор Шаляпин, скандально известный своими романами с возрастными дамами, рассказал, каким видит идеальный образ женщины, способной его заинтересовать. Несмотря на репутацию сердцееда, он признался, что хотел бы в ближайшем будущем создать семью.

По словам артиста, для него главное – не статус избранницы, а ее внутренний мир и доброта. Певец отметил, что не имеет значения, кем будет его будущая спутница – "королевой" или простой работницей, если между ними возникнет искренняя связь. Он подчеркнул, что если почувствует настоящее притяжение и взаимопонимание, то не станет избегать серьезных отношений.

Размышляя о возрасте своей потенциальной партнерши, парень дал понять, что его больше привлекают женщины с жизненным опытом. Он отметил, что дамы, которые уже состояли в браке или имели серьезные отношения, кажутся ему более зрелыми и готовыми строить крепкий союз. Мол, молодые девушки обычно не обладают достаточным опытом и не отличаются эмоциональной зрелостью, так что с ними бывает скучновато.