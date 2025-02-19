Между Киркоровым и Шаляпиным произошел скандал

Между Киркоровым и Шаляпиным произошел скандал
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Артисты невзлюбили друг друга из-за известного блогера

Артисты Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин в последнее время не скрывают резко негативного отношения друг к другу. Поп-король недавно дал понять, что плохо относится к нападкам со стороны певца в свой адрес и при необходимости может ему жестко ответить.

Все началось после публикации Шаляпина вместе с Анастасией Ивлеевой, на которой знаменитости позировали перед камерой и широко улыбались. Вскоре артист начал делать заявления с намеком, которые многие расценили как выпады в адрес Киркорова. Например, он призвал "сжечь" на костре представителей старой гвардии шоу-бизнеса, которые принимали участие в скандальной вечеринке.

Филипп ответил на это во время недавнего выпуска шоу "Маска". Когда члены жюри гадали, кто именно скрывается в костюме окуня, одним из предположений была кандитатура Прохора Шаляпина.

"Окунь, я желаю, чтобы вы там (в костюме) не были", – сказал Киркоров, выпучив глаза от злости.

К слову, поп-короля не особо жалует и другая участница вечеринки Лолита Милявская. По ее словам, артист постоянно врет, когда уверяет публику, что зашел на мероприятие буквально на пару минут. Певица считает, что ради собственной выгоды и спасения родной шкуры он продаст кого угодно.

Источник: Telegram
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