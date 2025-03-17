Теория о двойнике Блиновской из Читы появилась в соцсетях

Публика возмущена

Соцсети разгораются от новой теории заговора: якобы Елена Блиновская вовсе не находится за решеткой, а вместо нее срок отбывает двойник. Более того, саму "фею желаний" уже "заметили" в разных уголках мира – кто-то утверждает, что она наслаждается отдыхом в Дубае, другие уверяют, что видели ее в Греции, а третьи говорят, что она прекрасно проводит время в Турции.

Не так давно Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы, но часть пользователей уверены, что она нашла способ избежать наказания. По слухам, на ее месте оказалась некая девушка из Читы, которой якобы предложили солидное вознаграждение за "отсидку". В Сети даже появились скриншоты переписок, где якобы обсуждаются условия этого странного соглашения.

Одним из аргументов сторонников теории стало поведение самой Блиновской в зале суда. Ее улыбка в момент оглашения приговора вызвала массу вопросов. Некоторые считают, что эта улыбка говорит о том, что она что-то задумала, вплоть до плана побега.

Однако не все верят в столь дерзкую аферу. Есть и те, кто объясняет странную мимику предпринимательницы не хитрым расчетом, а неудачным косметологическим вмешательством. Как бы то ни было, версия с двойником продолжает набирать популярность, а соцсети с интересом следят за каждым слухом.

К слову, ранее в Сети удивились из-за надменной реакции на приговор матери осужденной.