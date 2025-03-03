Блиновская оцепенела после приговора суда

Блиновская оцепенела после приговора суда
Елена Блиновская. Фото: АГН "Москва"
Блогеру назначили наказание с реальным сроком

Савеловский суд вынес вердикт по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской. После всех разбирательств ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. С нее также взыскали 587 миллионов рублей в пользу государства и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

Во время оглашения приговора блогер буквально оцепенела в зале суда. Когда зачитывали вердикт, знаменитость не показала эмоций – она с каменным лицом слушала судью и часто моргала, на ее лице не дрогнул ни один мускул.

Однако через несколько минут Блиновская, вероятно, осознала происходящее и отвернулась от журналистов, чтобы они не смогли заснять ее реакцию.

Сторона обвинения изначально просила для блогера шесть лет лишения свободы. Она, в свою очередь, хотела получить отсрочку, чтобы заняться воспитанием детей. 

Сообщается, что суд принял решение арестовать в пользу государства загородный особняк Блиновской в подмосковной Истре, дом в Ялте, машины Mitsubishi, моторную лодку, мотоцикл, имущество в Марий Эл и в Адыгее.

Напомним, марафонщицу задержали рядом с белорусской границей в апреле 2023 года. Сперва в качестве меры пресечения ей назначили домашний арест, но после отправили в СИЗО из-за нарушений правил содержания. В колонии она проведет три года и пять месяцев. Предварительно, на свободу ее отпустят летом 2028 года, но после трети срока она сможет подать на УДО.

Источник: SHOT

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