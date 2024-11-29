SHOT: Блиновской списали долг в один миллиард рублей

Все в шоке: Блиновской внезапно списали долг в миллиард рублей
Елена Блиновская. Фото: АГН "Москва"
Не в курсе ситуации был даже ее налоговый юрист

Согласно официальной информации, долг Елены Блиновской перед налоговой, который превысил один миллиард рублей, полностью исчез. Как это случилось – никто не понимает. Даже ее налоговый юрист находится в шоке, указав, что у него нет сведений, как это могло произойти.

Ранее королеву марафонов официально признали банкротом и выставили с молотка все ее имущество, которое решили реализовать по стоимости, определенной финансовым управляющим по делу. На продажу выставили недвижимость, автомобили, ценные бумаги, предметы искусства, антиквариата и другие вещи, чья цена превышает 500 тысяч рублей.

Блиновская должна государству 906,6 млн рублей в качестве налогов, но всего ей нужно было выплатить 1,15 млрд рублей, куда входят основной долг, штрафы и пени. Адвокаты подсудимой отмечали, что если получится продать ее имущество, то не исключено, что долг получится закрыть до наступления нового года.

Также Блиновскую подозревают в легализации преступных доходов в размере 716,7 млн рублей и неправомерном обороте денег, однако по этим статьям она свою вину не признает. Блогер находится под арестом с января 2024 года, ей грозит до 16 лет колонии.

Источник: SHOT
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