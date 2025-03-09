Какие условия будут у Блиновской в колонии

Правозащитники рассказали подробности

Приговор суда по делу Елены Блиновской оказался более суровым, чем многие предполагали – вместо 2-3 лет отбывания наказания ей дали 5. Засчитали в счет нахождения в СИЗО около года, поэтому сидеть королеве марафонов предстоит еще долго, если не получится выйти по УДО.

В случае обжалования решения, путь блогера до колонии будет долгим. Еще примерно полгода она проведет в СИЗО, пока по обращению не вынесут вердикт. Либо ее могут отправить в путешествие по изоляторам и вернут назад к объявлению приговора.

Когда решение вступит в силу, в течение 10 дней правоохранители доставят ее в колонию. Варианта есть два: Можайская и Ивановская. Эксперты говорят, что скорее всего выбор падет на первый.

"Колония большая, там есть дом ребенка, женщины работают на швейном производстве. Но, конечно, никакая она не образцово-показательная. Там есть такие же проблемы как в остальных и самая главная – это дедовщина", – рассказала член СПЧ Ева Меркачева.

Вероятно, арестантки могут заставить Блиновскую мыть полы, туалеты и выполнять всю грязную работу. Статус в колонии распределяют по сроку – у кого меньше, тот и младше.

Тем не менее, там блогер сможет ходить в библиотеку, клуб по интересам, заказывать еду в магазине. Например, фетучини с креветками и кабачками там стоит 1150 рублей, тирамису-маскарпоне обойдется в 1550 рублей, а запеченные бедрышки – в 760 рублей.

Также знаменитости будут положены долгие свидания раз в два месяца на три дня и короткие встречи.