Блиновскую могут отправить в ИК-1 под Владимиром

Блиновской подобрали неожиданное место работы на зоне
Елена Блиновская. Фото: АГН "Москва"
"Королева марафонов" расплачивается за свои грехи

Звезда социальных сетей Елена Блиновская, осужденная на пять лет за финансовые махинации, может отбывать наказание в Исправительной колонии №1 под Владимиром. По данным СМИ, это учреждение предназначено для женщин, осужденных по экономическим статьям.

В колонии действует швейное производство, а также есть возможность получить профессию парикмахера. Таким образом, у "королевы марафонов", также как и у других осужденных появится возможность освоить новое ремесло и применять его в дальнейшем. Кроме того, в учреждении предусмотрены комнаты для длительных свиданий с родственниками.

Напомним, в начале весны суд приговорил звезду к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег.

Ранее на просторах интернет-пространства появилось видео со странной реакцией матери осужденной на приговор. Многие в шоке от сурового наказания, которое получила "инфоцыганка". 

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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