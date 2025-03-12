Блиновскую могут отправить в ИК-1 под Владимиром

"Королева марафонов" расплачивается за свои грехи

Звезда социальных сетей Елена Блиновская, осужденная на пять лет за финансовые махинации, может отбывать наказание в Исправительной колонии №1 под Владимиром. По данным СМИ, это учреждение предназначено для женщин, осужденных по экономическим статьям.

В колонии действует швейное производство, а также есть возможность получить профессию парикмахера. Таким образом, у "королевы марафонов", также как и у других осужденных появится возможность освоить новое ремесло и применять его в дальнейшем. Кроме того, в учреждении предусмотрены комнаты для длительных свиданий с родственниками.

Напомним, в начале весны суд приговорил звезду к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег.

Ранее на просторах интернет-пространства появилось видео со странной реакцией матери осужденной на приговор. Многие в шоке от сурового наказания, которое получила "инфоцыганка".