Мать Блиновской прокомментировала жесткий приговор суда – видео

Многие в шоке от сурового наказания

Мать осужденной "марафонщицы" Елены Блиновской эмоционально отреагировала на приговор дочери, заявив, что ее просто "растерзали". Это была первая реакция семьи после вынесения судебного решения. Женщина общалась с журналистами достаточно высокомерно, а на другие вопросы родители осужденного блогера отвечать отказались.

Главную "исполнительницу желаний" приговорили к пяти годам за решеткой за уклонение от уплаты налоговых начислений и отмывание денежных средств. Также на нее наложили штрафные санкции.

Блогера задержали весной 2023 года при попытке покинуть территорию нашей страны. Ей предъявили обвинения по нескольким статьям, и первоначально суд отправил женщину под домашний арест. Однако после неоднократных нарушений условий содержания меру пресечения изменили, и в начале прошлого года ее перевели в СИЗО.

В это же время супруг заключенной Алексей отправился в зону боевых действий, таким образом он пытался реабилитироваться и добиться смягчения наказания для жены, но тщетно.

Сама "марафонщица" во время оглашения приговора попросту оцепенела.