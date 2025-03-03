Мать Блиновской прокомментировала жесткий приговор суда – видео

Мать Блиновской с высокомерным видом оценила жесткий приговор суда – видео
Елена Блиновская. Фото: соцсети
Многие в шоке от сурового наказания

Мать осужденной "марафонщицы" Елены Блиновской эмоционально отреагировала на приговор дочери, заявив, что ее просто "растерзали". Это была первая реакция семьи после вынесения судебного решения. Женщина общалась с журналистами достаточно высокомерно, а на другие вопросы родители осужденного блогера отвечать отказались.

Главную "исполнительницу желаний" приговорили к пяти годам за решеткой за уклонение от уплаты налоговых начислений и отмывание денежных средств. Также на нее наложили штрафные санкции.

Блогера задержали весной 2023 года при попытке покинуть территорию нашей страны. Ей предъявили обвинения по нескольким статьям, и первоначально суд отправил женщину под домашний арест. Однако после неоднократных нарушений условий содержания меру пресечения изменили, и в начале прошлого года ее перевели в СИЗО.

В это же время супруг заключенной Алексей отправился в зону боевых действий, таким образом он пытался реабилитироваться и добиться смягчения наказания для жены, но тщетно.

Сама "марафонщица" во время оглашения приговора попросту оцепенела.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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