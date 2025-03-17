Российский певец Крид пожаловался на власти Белоруссии

Артист очень недоволен

Популярный в нашей стране и за ее пределами артист Егор Крид заявил, что его концерт в Минске был отменен без объяснения причин. По словам рэпера, выступление должно было пройти на арене, рассчитанной на 30 тысяч зрителей, но власти Белоруссии не дали разрешение на его проведение.

Музыкант рассказал об этом во время своего очередного стрима на просторах интернет-пространства. Он отметил, что не понимает, по каким именно причинам концерт не состоялся, но предполагает, что решение было принято на правительственном уровне.

Хотя официальных комментариев от белорусских властей не поступало, некоторые из поклонников Крида связывают запрет с событиями 2020 года. Тогда рэпер вместе с коллегой Тимати выпустил клип "Звездопад", в котором высмеял Александра Лукашенко, намекнув на его длительное пребывание у власти. В тексте звучали строки об "усатом" лидере, что было воспринято как очевидный адресный выпад.

Судя по словам артиста, команда организаторов пытается разобраться в ситуации, но пока перспективы проведения концерта остаются туманными.

К слову, ранее Ирина Салтыкова устроила грандиозный скандал в Кремле.