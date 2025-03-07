Брухунова устроила скандал оскорбившему ее образы стилисту

Брухунова устроила скандал оскорбившему ее образы стилисту
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети
Модный вопрос оказался поводом решить проблемы в суде

Татьяна Брухунова, которая позиционирует себя как знаток стиля и высокой моды, столкнулась с жесткой критикой стилиста Омара Байрамова. Он заявил, что несмотря на стоимость луков в однушку в каком-то российском регионе, знаменитость очень далека от модных тенденций. 

Эксперт считает, что ничего выдающегося с точки зрения стиля в образах Брухуновой нет, хотя вещи у нее, действительно, достойные. При этом Татьяна довольно симпатичная женщина с хорошей фигурой, но почему-то уродует себя своей одеждой. По его словам, она является скорее иконой неразумной траты денег, а не примером оригинальной стилизации. Он посоветовал ей уволить своего стилиста, не зная, что девушка занимается подбором образов самостоятельно.

Подобные слова вывели супругу Петросяна из себя. Она заявила, что намерена подать в суд на Байрамова – только не уточнила, по статье о клевете или оскорблениях. Стилист, в свою, очередь, не стал молчать и едко ответил Татьяне в соцсетях, посоветовав наконец оплатить долги по коммуналке, а не устраивать травлю людей в соцсетях. В противном случае он тоже подаст на нее в суд.

В итоге взаимный обмен сообщениями привел к тому, что Брухунова устроила скандал оскорбившему ее образы эксперту.

"Простите Омар. Критиковать меня может Эвелина Хромченко. Ведь с ее мнением считаются во всем мире, но явно не Вы. Вы профессионально никак себя не зарекомендовали. Или я ошибаюсь? Позвольте мне увидеть Ваши работы дабы я могла их оценить, а не только Вы", – написала она в ответ (орфография и пунктуация автора сохранены). 

Ранее Брухунова раскритиковала девушек, которые покупают паленые сумки. Однако вскоре в интернете нашли ее снимки еще до времен свадьбы с Петросяном, на которых она позирует с неоригинальными аксессуарами.

Источник: соцсети
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