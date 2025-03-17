Инцидент получил широкий резонанс

Концерт французского певца Энрико Масиаса в Париже закончился скандалом. В зале распылили бомбы-вонючки, из-за чего мероприятие пришлось отменить. Организаторы пытались проветрить помещение, но запах оказался слишком стойким.

Инцидент произошел во время антракта. Несколько человек начали бросать в зал шарики с неприятным запахом, очевидно, намеренно срывая выступление. Атмосфера в зале испортилась настолько, что продолжать концерт стало невозможно.

Сам Масиас находился в другой части здания и не сразу понял, что произошло. Когда ему объяснили ситуацию, он отреагировал спокойно. Любимый советскими слушателями артист заявил, что не придает этому особого значения и даже пошутил, что его недоброжелатели могли бы кинуть в него настоящую бомбу.

Певец выразил надежду, что подобные "варварские" методы давления со временем уйдут в прошлое. Несмотря на сорванный концерт, он не намерен отказываться от выступлений.

Энрико Масиас – музыкант алжирского происхождения, популярность которого распространилась далеко за пределы Франции. В Советском Союзе его песни исполняли известные артисты, включая Муслима Магомаева и Эдиту Пьеху.

К слову, ранее Ирина Салтыкова устроила грандиозный скандал в Кремле.