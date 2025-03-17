Вадим Самойлов: покинувших РФ артистов простят только после публичной акции

Нашу страну критиковали многие знаменитости

Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов высказался о возвращении артистов, которые покинули родную страну и активно критиковали государство. По его мнению, россияне как "добрый народ" готовы простить тех, кто искренне раскается, но одних слов будет недостаточно.

Музыкант считает, что простого извинения мало – важно доказать свою позицию конкретными поступками. Он отметил, что люди в нашей стране очень милостивые, но когда человек делает громкие заявления, а потом пытается просто отмахнуться формальными извинениями, этого недостаточно.

Самойлов сравнил ситуацию с резонансными скандалами, например, с "голой вечеринкой", когда публичные фигуры пытались загладить вину неубедительными словами и надев "покаянную водолазку". По его мнению, если человек действительно осознал свою ошибку, он должен проявить это так же ярко, как когда-то выступал с критикой.

Музыкант уверен, что помимо слов должно последовать что-то более значимое – публичная акция, которая покажет искренность намерений. Он подчеркнул, что каждая ситуация индивидуальна, но искупление должно быть соразмерно проступку.

При этом артист отметил, что российское общество готово принять тех, кто осознал свои ошибки, но ожидать, что прощение будет автоматическим, не стоит.

Любопытно, что некоторое время назад брата Вадима, Глеба застукали в сомнительной компании.