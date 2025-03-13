Бывшая ведущая "Первого канала" пожаловалась на жизнь во Франции

Бывшая ведущая "Первого канала" пожаловалась на жизнь во Франции
Жанна Агалакова. Фото: соцсети
Экс-корреспондент лишилась серьезного источника заработка

Журналистка Жанна Агалакова, которая в 2022 году уволилась с "Первого канала" по политическим соображениям, рассказала о своем недовольстве жизнью во Франции. Как известно, несколько лет она была специальным корреспондентом в Европе и делилась с россиянами подробностями новостной повестки в ЕС.

По словам ведущей, сперва, когда она только начала жить во Франции, постоянные акции протеста ее жутко раздражали. Из-за перекрытых улиц часто не работало метро и было сложно добраться до пункта назначения. В самом начале подобные акции ее "бесили", однако сейчас она спокойно относится к регулярным демонстрациям в городе.

Также она поделилась, что после увольнения с "Первого канала" ее уровень жизни в Европе понизился.

"Многие вещи мы уже не можем себе позволить так, как это было раньше", – говорит она.

При этом Агалакова указала, что эти проблемы их с мужем особо не беспокоят. Ранее она продала квартиру в Москве, выручив большие деньги, а ее супруг продолжает работать оператором.

Источник: соцсети

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