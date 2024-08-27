Самойлова из "Агаты Кристи" заметили в компании Урганта после скандала

Опального Самойлова из "Агаты Кристи" застукали в сомнительной компании
Глеб Самойлов. Фото: Светлана Власова https://vk.com/sv.vla.sova, CC BY-SA 4.0 /wikimedia.org
Попавшие в немилость артисты стараются держаться вместе

После известных событий зимы 2022 года в отечественном шоу-бизнесе произошел своего рода раскол. Неожиданно выяснилось, что некоторые звезды не обременены патриотизмом, резко осуждают действия российских властей и предпочитают большую часть времени проводить за границей. Вопросы в этой сфере возникли к известному музыканту Глебу Самойлову. А недавно певца застукали в сомнительной компании на фестивале в Казахстане.

Фронтмена группы "Агата Кристи" обвиняют в том, что он критикует военные решения нашей страны и в целом недоволен событиями, развернувшимися в соседнем государстве. Поговаривают, что именно по этой причине недавно со скандалом отменили его выступление в Екатеринбурге. Теперь выяснилось, что Самойлов проводит время в компании телеведущего Ивана Урганта, неоднозначная позиция которого также привела к тому, что его фактически изгнали с российского телевидения.

Артисты вместе выступали на рок-фестивале в Казахстане. Любопытно, что там же отметились группы "Мумий Тролль" и "НАИВ", участники которых покинули нашу страну.

В итоге фестиваль привлек всеобщее внимание не только благодаря выступлениям известных музыкантов, но и благодаря участию публичных лиц, чья позиция по последним событиям на международной арене вызвала широкий резонанс и недовольство в российском обществе.

К слову, ранее Иван Ургант предпринял попытку пробраться на фестиваль в Санкт-Петербурге.

Источник: Газера.ру ✓ Надежный источник
По теме

Четыре страны накинулись на Запад из-за нападения на Курскую область

Они опасаются, что риск эскалации с каждым разом становится выше

ВСУ напали на Саратов

Люди в панике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей