Самойлова из "Агаты Кристи" заметили в компании Урганта после скандала

Попавшие в немилость артисты стараются держаться вместе

После известных событий зимы 2022 года в отечественном шоу-бизнесе произошел своего рода раскол. Неожиданно выяснилось, что некоторые звезды не обременены патриотизмом, резко осуждают действия российских властей и предпочитают большую часть времени проводить за границей. Вопросы в этой сфере возникли к известному музыканту Глебу Самойлову. А недавно певца застукали в сомнительной компании на фестивале в Казахстане.



Фронтмена группы "Агата Кристи" обвиняют в том, что он критикует военные решения нашей страны и в целом недоволен событиями, развернувшимися в соседнем государстве. Поговаривают, что именно по этой причине недавно со скандалом отменили его выступление в Екатеринбурге. Теперь выяснилось, что Самойлов проводит время в компании телеведущего Ивана Урганта, неоднозначная позиция которого также привела к тому, что его фактически изгнали с российского телевидения.

Артисты вместе выступали на рок-фестивале в Казахстане. Любопытно, что там же отметились группы "Мумий Тролль" и "НАИВ", участники которых покинули нашу страну.

В итоге фестиваль привлек всеобщее внимание не только благодаря выступлениям известных музыкантов, но и благодаря участию публичных лиц, чья позиция по последним событиям на международной арене вызвала широкий резонанс и недовольство в российском обществе.

К слову, ранее Иван Ургант предпринял попытку пробраться на фестиваль в Санкт-Петербурге.