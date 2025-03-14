На внука Аллы Пугачевой Преснякова и его жену подали в суд

Иск подан в суд: у беглого семейства Пугачевой появились новые проблемы
Никита Пресняков с сестрой Клавой. Фото: соцсети
Многие из династии перебрались за границу

Семейство бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой снова потрясли неприятные новости. На этот раз дело коснулось ее внука Никиту Преснякова. Юристы уже подготовили документы – бизнесмен Олег Кацуба подал иск в Арбитражный суд столицы против жены музыканта Алены. Этой информацией поделилась журналистка Алена Мартынова.

Сумма иска впечатляющая – недовольный предприниматель требует от девушки 2,3 миллиона рублей. В судебном разбирательстве также фигурирует компания "Нико спорт", принадлежащая внуку "Женщины, которая поет". В документах она значится третьей стороной, а сама звездная супруга числится в ней генеральным директором.

Сообщается, что недовольный бизнесмен был деловым партнером звездного семейства, однако деталей дела пока мало. Неясно, что именно послужило причиной конфликта и почему бизнес-сотрудничество переросло в судебные тяжбы.

Напомним, молодой представитель звездной династии вместе с женой покинул родную страну в сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация. Сейчас пара живет в США, однако, как видно, оставшиеся нерешенными российские дела продолжают портить им жизнь.

К слову, ранее стало известно о политическом расколе в семье Орбакайте.

Источник: Telegram-канал "Светский хроник" ✓ Надежный источник
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