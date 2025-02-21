Дети Орбакайте прекратили общаться из-за политики

Политический раскол в семье Орбакайте: внуки Пугачевой разорвали все контакты
Кристина Орбакайте. Фото: Ермолаев Алексей. Собственная работа/wikimedia.org/
Сыновья звездной предательницы выросли совсем разными

В семье Кристины Орбакайте произошел серьезный раскол, связанный с политическими разногласиями. Как пишут в прессе, ссылаясь на источник из близкого окружения певицы, ее старший сын Никита Пресняков разорвал отношения с младшим братом Дени Байсаровым.

Причиной конфликта стало расхождение во взглядах на будущее и текущую ситуацию на международной арене: младший наследник отказался покидать Россию, несмотря на уговоры старшего брата.

Как известно, Пресняков уже почти два года живет за границей. Он всеми силами пытался убедить брата последовать его примеру. Однако младший принял твердое решение остаться в Москве, где у него сложившаяся жизнь и собственный бизнес.

Этот выбор вызвал напряженность между родственниками, и в итоге братья перестали общаться. Источники утверждают, что Дени не только отказался эмигрировать, но и практически не поддерживает связь с матерью.

Ранее сообщалось, что парень не захотел уезжать из-за личных обстоятельств – у него есть отношения, которые он очень хочет сохранить.

В окружении семьи говорят, что ситуация все еще напряженная, и пока никто не делает шагов к примирению – отношения между братьями остаются холодными.

Источник: PopCake ✓ Надежный источник
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