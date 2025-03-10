Директор Пугачевой отреагировала на новость о покушении

По ее словам, инцидент обоснован личной неприязнью

Общественник Виталий Бородин, известный своими доносами на российских звезд, заявил, что еще в прошлом году ему поступали угрозы от влиятельных людей из-за его претензий к Алле Пугачевой и ее супругу. По его словам, артистка даже заказывала на него покушение, что вынудило мужчину обратиться за помощью к правоохранителям. Теперь он требует привлечь ее по статье об убийстве.

Новость об этом дошла до близких знаменитости. Комментарий по поводу инцидента оставила директор певицы Елена Чупракова. Она призналась, что до звонка журналистов даже не слышала о новом скандальном заявлении Бородина.

"Все это смешно, даже комментировать не буду. Это скорее Бородин испытывает личную неприязнь к Алле Пугачевой, а не она к нему", – сказала она.

При этом Чупракова отказалась говорить, намерена ли артистка засудить общественника за клевету. Ранее с таким заявлением в суд обращался Данила Козловский, которому удалось выиграть дело против Бородина.

Сейчас Алла Пугачева находится на Кипре. После того, как сотрудники прессы поймали ее и нарвались на гнев, знаменитость обратилась к журналистам с благодарностью, указав, что ей было приятно увидеть себя свежей и молодой, несмотря на 75-летний возраст.