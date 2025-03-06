Джигурда высказался о покинувшей Россию Пугачевой

Артист вставил свои пять копеек

Известный шоумен и популярный актер Никита Джигурда неожиданным образом высказался о беглой экс-примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Артист-скандалист считает эмигрантку "святой" и призывает людей прекратить осуждать звезду за отъезд из РФ после начала конфликта с соседним государством.

По его мнению, в сравнении с другими артистами, которые позволяли себе резкие высказывания о стране, певица практически невинна. Актер считает, что некоторые представители культурной сферы, покинувшие родную страну, поддались прозападной пропаганде и встали на сторону тех, кто вредит стране.

В этом контексте он упомянул исполнителей Андрея Макаревича* и Бориса Гребенщикова*. Артист отметил, их критика в адрес нашей страны гораздо более радикальна, чем заявления "Женщины, которая поет", и именно они заслуживают осуждения.

"Они наговорили гадостей в сторону России. Тем самым волей-неволей встали на сторону мирового зла… Алла Борисовна – исключение", – заявил шоумен.

Актер также предположил, что отдельные деятели искусства могли получать западное финансирование за антироссийские заявления. Однако он уверен, что беглая певица не входит в их число, поскольку ей подобная поддержка "точно не нужна".

К слову, недавно артист устроил разборки в поликлинике.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации