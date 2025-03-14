Седокова рассказала о съемке с Антонио Бандерасом

Седокова рассказала о съемке с Антонио Бандерасом
Анна Седокова. Фото: соцсети
Звезда поразила публику

Исполнительница Анна Седокова поделилась воспоминаниями о съемке с Антонио Бандерасом. Поводом для этого стал давнишний выпуск одного из модных журналов, где теперь уже 42-летняя дива украшала обложку. Получив его в подарок, она не смогла удержаться и рассказала о том незабываемом дне.

На снимке девушка предстала в соблазнительном белом неглиже, которое подчеркивало ее фигуру. Образ дополняли роскошные локоны и яркий макияж – эффектный и провокационный кадр пришлось по вкусу публике.

Однако главным подарком для поклонников стало совместное фото с легендой кинематографа. Голливудский актер был одет в голубую рубашку и темную куртку, а девушка держала его за руку, искренне улыбаясь.

Анна Седокова и Антонио Бандерас. Фото: соцсети/@annasedokova

Певица призналась, что легендарный артист произвел на нее огромное впечатление. Съемка состоялась почти девять лет назад, но звезда уверена, что с тех пор она не изменилась и остается верна своему откровенному стилю. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно, что певица решила хорошо заработать на покойном экс-муже.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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