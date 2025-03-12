Седокова запросила 10 миллионов за интервью о покойном Тимме

Девушке палец в рот не клади

Известная российская исполнительница Анна Седокова не раз делилась на просторах интернет-пространства своими переживаниями после трагической гибели бывшего мужа Яниса Тиммы. Однако, судя по всему, она готова говорить об этом не бесплатно.

По информации СМИ, девушка рассматривает возможность откровенного интервью на одном из федеральных каналов. Шоумены проявляют к ней большой интерес. Например, Андрей Малахов уже обсуждал с певицей возможное участие в его ток-шоу и активно приглашал ее на программу на канале "Россия-1".

Тем не менее, пока ни одно из шоу не смогло договориться с экс-солисткой "ВИА Гры". Причина – финансовый вопрос. По данным инсайдеров, знаменитость требует за эксклюзивное интервью целых 10 миллионов рублей.

Напомним, известный спортсмен Янис Тимма, бывший муж знаменитости, ушел из жизни по собственному желанию 17 декабря 2024 года.

К слову, ранее стало известно, что звезда в песне рассказала историю любви с покойным экс-мужем.