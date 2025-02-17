"Вечно капризничала": Бородина рассказала о конфликте с Седоковой

"Вечно капризничала": Бородина рассказала о конфликте с Седоковой
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Знаменитости до сих пор плохо относятся друг к другу

Ксения Бородина вспомнила, как ей пришлось поработать вместе с Анной Седоковой на проекте "Последний герой". Она утверждает, что так тяжело в коммуникации, как с певицей, ей не было ни с одним участником шоу.

По словам ведущей, Анна вела себя неподобающе ситуации. К примеру, считала себя кем-то более высоким по статусу, чем простой герой реалити.

"Она не проявила свою стойкость, вечно капризничала, была недовольна, много ругалась со съемочной группой, все время предъявляла претензии, подговаривала участников на то, чтобы сделать мне бойкот", – вспоминает Бородина.

По ее словам, ей потребовалось время, чтобы абстрагироваться от поведения Седоковой и прийти в себя. Но после этого инцидента она хорошо к артистке не относится и считает, что та не настолько искренняя, как кажется на первый взгляд.

К слову, Бородина не единственная, кто придерживается такого мнения. Ранее у Анны произошел конфликт с Надеждой Сысоевой на съемках реалити-шоу. Позже продюсеры проекта рассказывали, что артистка открыто изменяла своему мужу, о чем узнали другие участники и перестали уважать ее за этот поступок. Не взлюбила знаменитость и правозащитник Екатерина Гордон, которая уверена, что Седокова соблазнила ее супруга, когда она была беременной.

Источник: "Шоу Воли"
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