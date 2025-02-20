Седокова раскрыла необычный секрет своей привлекательности

Девушка снова живет полноценной жизнью

Анна Седокова постепенно возвращается к активной жизни и работе после сложного периода. Пережив тяжелую утрату экс-возлюбленного, певица вновь выходит на сцену, активно ведет соцсети и участвует в телевизионных проектах. Недавно она дала концерт перед казахстанской публикой, который стал для нее первым после длительного перерыва.

Кроме того, в настоящее время на российские экраны выходит новый сезон шоу "Три аккорда", где звезда приняла участие. В одном из выпусков певица предстала в неожиданном образе – она перевоплотилась в бездомную и исполнила популярную композицию "Привет с большого бодуна". Оказалось, что именно девушка предложила эту идею для своего номера. Такую информацию публикует женский журнал "Клео.ру".

Артистка признается, что считает самоиронию важной чертой характера. Более того, это качество она относит к главным секретам своей привлекательности. По ее мнению, женщина, которая умеет посмеяться над собой, всегда будет выглядеть обаятельной и привлекательной.