Седокова появилась в образе бомжа без зубов на музыкальном шоу – фото

Внешний вид певицы удивил поклонников

Анна Седокова поразила зрителей неожиданным преображением в новом выпуске развлекательной музыкальной телепередачи "Три аккорда". Певица, принявшая участие в этом шоу в первый раз, предстала перед публикой в образе бомжа-алкоголика.

Этот новый опыт оказался для артистки непростым. В целом, многие удивились, как звезда находит в себе силы участвовать в развлекательных шоу после трагического события – недавно девушка пережила смерть своего бывшего мужа, Яниса Тиммы.

Для выступления звезда выбрала популярную композицию "Привет с большого бодуна". Она вышла на сцену в разорванных вещах, с кровоподтеком на лице, выбитым зубом и в черном парике.

В комментарии к образу певица отметила, что решила показать себя в совсем другом свете. Она рассказала, что впервые попросила помощников не пытаться сделать ее привлекательной, чтобы народ увидел ее "настоящую".

Хотя образ и постановка номера были высоко оценены жюри, вокальные данные знаменитости снова подверглись критике. В этот раз звездные эксперты заметили, что ее голос выглядел не так убедительно, как яркий наряд.

К слову, ранее Седокову уличили в свиданиях с мужчинами за деньги и назвали сумму в долларах. К девушке есть много вопросов.