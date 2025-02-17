Седокова появилась в образе бомжа без зубов на музыкальном шоу – фото

Убитая горем Седокова превратилась в бомжа без зубов – фото
Анна Седокова. Фото: соцсети
Внешний вид певицы удивил поклонников

Анна Седокова поразила зрителей неожиданным преображением в новом выпуске развлекательной музыкальной телепередачи "Три аккорда". Певица, принявшая участие в этом шоу в первый раз, предстала перед публикой в образе бомжа-алкоголика.

Этот новый опыт оказался для артистки непростым. В целом, многие удивились, как звезда находит в себе силы участвовать в развлекательных шоу после трагического события – недавно девушка пережила смерть своего бывшего мужа, Яниса Тиммы.

Для выступления звезда выбрала популярную композицию "Привет с большого бодуна". Она вышла на сцену в разорванных вещах, с кровоподтеком на лице, выбитым зубом и в черном парике.

В комментарии к образу певица отметила, что решила показать себя в совсем другом свете. Она рассказала, что впервые попросила помощников не пытаться сделать ее привлекательной, чтобы народ увидел ее "настоящую".

Кадр: шоу "Три аккорда"

Хотя образ и постановка номера были высоко оценены жюри, вокальные данные знаменитости снова подверглись критике. В этот раз звездные эксперты заметили, что ее голос выглядел не так убедительно, как яркий наряд.

К слову, ранее Седокову уличили в свиданиях с мужчинами за деньги и назвали сумму в долларах. К девушке есть много вопросов.

Источник: Шоу "Три аккорда" ✓ Надежный источник
По теме

Британия выступила с дерзким предложением по Украине

Решение Лондона может вынудить другие страны пойти на аналогичные меры

"Европейский кошмар": рыдающий глава Мюнхенской конференции сделал заявление

Политика американцев пришлась не по душе европейским лидерам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей