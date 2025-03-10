Седокова в песне рассказала историю любви с покойным Тиммой

Седокова в песне рассказала историю любви с покойным Тиммой
Анна Седокова. Фото: соцсети
Артистка решила таким образом увековечить память о романе

Известная российская исполнительница Анна Седокова объявила о выпуске новой композиции, в которой, по ее словам, прозвучит личная история, связанная с экс-супругом.

Это первая песня певицы после трагической кончины Яниса Тиммы. Бывший муж звезды ушел из жизни всего через неделю после их развода. До этого момента артистка старалась избегать комментариев о своих переживаниях, не обсуждая публично случившееся.

Недавно девушка обратилась к своим подписчикам и рассказала, что решила вернуться в студию для записи нового трека. Она призналась, что в песне отразила все свои эмоции, переживания и историю их отношений. Мол, долгое время никто не знал, что происходило у нее в душе, но теперь она готова этим поделиться.

Певица опубликовала небольшой фрагмент композиции, в котором говорится о разбитом сердце и о том, что причиненная боль оставит след навсегда. По словам девушки, песня стала для нее своеобразным ответом на пережитые события. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее певица раскрыла необычный секрет своей привлекательности.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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