Звезду "Каменской" Яковлеву экстренно госпитализировали

Звезду "Каменской" Яковлеву экстренно увезли на "скорой"
Елена Яковлева. Кадр: YouTube
Поклонники очень переживают за здоровье пожилой знаменитости

Популярную российскую актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в столице. По данным источников, 64-летняя звезда почувствовала резкую боль в области живота, из-за чего ей срочно потребовалась помощь докторов.

Предварительное обследование выявило проблемы с брюшной полостью и возможное новообразование в печени, утверждают в прессе. Медики назначили знаменитости необходимое лечение, и в ближайшее время она останется под наблюдением специалистов.

Это не первый случай, когда у любимицы публики возникают серьезные проблемы со здоровьем. Около 10 лет назад она уже сталкивалась с критической ситуацией – тогда во время спектакля женщине стало плохо, а позже выяснилось, что у нее язва желудка. Операция прошла непросто, и, по словам самой актрисы, она даже перенесла клиническую смерть.

Елена Яковлева – одна из самых известных актрис российского кино. За свою карьеру она снялась в более чем сотне кинопроектов, среди которых "Интердевочка", "Каменская" и "Последний богатырь". Поклонники надеются, что артистка быстро поправится и вернется к работе.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, тело мужчины 10 дней пролежало в квартире. Случившееся с актером стало шоком для публики.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

На Западе расшифровали тайное "послание" Путина перед переговорами с США

Каждый шаг нашего президента подвергается детальному анализу

"Мы за, но есть нюансы": Путин сделал заявление о перемирии с Украиной

Глава России поблагодарил Трампа за все усилия по прекращению конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей