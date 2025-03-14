Звезду "Каменской" Яковлеву экстренно госпитализировали

Поклонники очень переживают за здоровье пожилой знаменитости

Популярную российскую актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в столице. По данным источников, 64-летняя звезда почувствовала резкую боль в области живота, из-за чего ей срочно потребовалась помощь докторов.

Предварительное обследование выявило проблемы с брюшной полостью и возможное новообразование в печени, утверждают в прессе. Медики назначили знаменитости необходимое лечение, и в ближайшее время она останется под наблюдением специалистов.

Это не первый случай, когда у любимицы публики возникают серьезные проблемы со здоровьем. Около 10 лет назад она уже сталкивалась с критической ситуацией – тогда во время спектакля женщине стало плохо, а позже выяснилось, что у нее язва желудка. Операция прошла непросто, и, по словам самой актрисы, она даже перенесла клиническую смерть.

Елена Яковлева – одна из самых известных актрис российского кино. За свою карьеру она снялась в более чем сотне кинопроектов, среди которых "Интердевочка", "Каменская" и "Последний богатырь". Поклонники надеются, что артистка быстро поправится и вернется к работе.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, тело мужчины 10 дней пролежало в квартире. Случившееся с актером стало шоком для публики.