Всего 39 лет: умерла известная голливудская актриса Мишель Трахтенберг

Всего 39 лет: умерла известная голливудская актриса
Кадр "Евротур", 2004 год
У нее были серьезные проблемы со здоровьем

Звезда подростковых комедий нулевых Мишель Трахтенберг скончалась в 39-летнем возрасте. Об этом сообщили зарубежные СМИ. В последнее время актриса страдала от проблем со здоровьем, она стала неузнаваема на фоне недуга.

Знаменитость обнаружила мертвой ее мать, когда наведалась в гости к дочери в ее квартиру в Нью-Йорке рано утром. Источники в полиции говорят, что Мишель скончалась от естественных причин. Недавно она перенесла трансплантацию почки и испытывала осложнения из-за этого.

В последнее время поклонники были обеспокоены состоянием Трахтенберг, поскольку на фотографиях в соцсетях она выглядела изможденной. Ее кожа пожелтела, как и глазной белок, а мышечная масса исчезла.

Мишель Трахтенберг. Фото: соцсети

Артистка получила популярность после выхода комедии "Евротур", а также сериала "Баффи – истребительница вампиров". Последней ее ролью была эпизодическая работа в перезапуске "Сплетницы" в 2023 году.

Известно, что в свое время у Мишель была бурная личная жизнь. Она была частой гостьей светских тусовок и крутила романы Адамом Гольдштейном, Питом Венцем и Робби Уильямсом. Однако замуж актриса так и не вышла, детей у нее тоже не было.

Ранее стало известно о смерти известной советской актрисы.

Источник: ABC News

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