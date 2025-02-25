На 89-м году умерла легендарная певица Роберта Флэк

На 89-м году жизни умерла легендарная певица
Фото: www.unsplash.com
Уход звезды стал большой утратой для всего мира

Накануне, 24 февраля, оборвался жизненный путь одной из самых знаковых исполнительниц в истории соул– и R&B-музыки – Роберты Флэк. Великая певица ушла из жизни, находясь в окружении близких. Официальная причина смерти пока не раскрывается.

Будущая звезда появилась на свет всего за несколько лет до начала Второй мировой войны. С малых лет она проявляла выдающиеся музыкальные способности – уже в девять лет свободно играла на фортепиано, а к 15 годам стала одной из самых юных студенток Университета Говарда.

Ее карьера началась с выступлений в ночных клубах, где на талантливую певицу обратили внимание продюсеры. Об этом напоминает женский журнал "Клео.ру".

Настоящая слава пришла к ней в 1970-х, когда проникновенная композиция The First Time Ever I Saw Your Face прозвучала в киноленте "Сыграй мне перед смертью". Эта песня принесла звезде мировую известность, навсегда вписав имя покойной в культурное наследие планеты.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды телесериала "Улицы разбитых фонарей".

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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