На 89-м году умерла легендарная певица Роберта Флэк

Накануне, 24 февраля, оборвался жизненный путь одной из самых знаковых исполнительниц в истории соул– и R&B-музыки – Роберты Флэк. Великая певица ушла из жизни, находясь в окружении близких. Официальная причина смерти пока не раскрывается.

Будущая звезда появилась на свет всего за несколько лет до начала Второй мировой войны. С малых лет она проявляла выдающиеся музыкальные способности – уже в девять лет свободно играла на фортепиано, а к 15 годам стала одной из самых юных студенток Университета Говарда.

Ее карьера началась с выступлений в ночных клубах, где на талантливую певицу обратили внимание продюсеры.

Настоящая слава пришла к ней в 1970-х, когда проникновенная композиция The First Time Ever I Saw Your Face прозвучала в киноленте "Сыграй мне перед смертью". Эта песня принесла звезде мировую известность, навсегда вписав имя покойной в культурное наследие планеты.

