SHAMAN сообщил, что готов пойти на "Интервидение" по просьбе россиян

SHAMAN раскрыл, на что готов пойти по просьбе россиян
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Артист сделал громкое заявление

Взлетевший на музыкальный Олимп исполнитель SHAMAN заявил, что не исключает своего участия в музыкальном конкурсе "Интервидение". Артист отметил, что готов выйти на сцену этого международного фестиваля, если страна попросит его об этом.

"Если страна позовет – пойду", – сообщил эпатажный певец, настоящее имя которого Ярослав Дронов.

Конкурс "Интервидение" должен пройти в сентябре и станет альтернативой "Евровидению", участие в котором для нашей страны оказалось невозможным. Новый формат даст отечественным исполнителям возможность выступить на крупной международной площадке.

SHAMAN завоевал широкую популярность благодаря своим патриотическим композициям. Его творчество приводит в восторг многих слушателей, а выступления собирают полные залы. Теперь артист не исключает, что может представить Россию на новом музыкальном состязании.

К слову, ранее Мизулина показала ужин с SHAMAN в домашней обстановке.

Источник: Телеканал "Тульский" ✓ Надежный источник
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