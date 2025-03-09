"Мы пара и мы встречаемся": Мизулина ответила "да!" SHAMAN

"Мы пара и мы встречаемся": Мизулина ответила "да!" SHAMAN
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Концерты под названием "Ты моя!" так полюбились поклонникам Shaman, что он решил проводить их регулярно. Но в этот раз название программы обрело новый смысл.

Про роман Ярослава Дронова, как на самом деле зовут артиста, и Екатерины Мизулиной говорили давно. Она была недавно на премьере этно-оперы "Князь Владимир" в Кремле, а он выкладывал в социальных сетях видео с ней. Обсуждала вся страна и их поцелуй.

Фото: Феликс Грозданов

Они со стороны казались идеальной парой и все ждали, когда же Shaman сделает предложение или хотя бы сделает заявление об их отношениях. И это случилось 9 марта на концерте Shaman в столичной Live Арене. "Официально хочу объявит, что мы пара, мы встречаемся и мы вместе", – заявил артист со сцены. И Екатерина ответила ему: "Да!" После этого пара слилась в жарком поцелуе под крики зрителей "Горько!". Артист посвятил любимой песню "Она того стоит.

Фото: Феликс Грозданов

Напомним, Екатерина Мизулина – член Общественной палаты РФ, директор "Лиги безопасного интернета". Ей уже 40 лет, но в браке она никогда не состояла и детей у нее тоже нет. А Ярославу Дронову только 33. И он уже дважды был женат, у него есть дочь. В сентябре прошлого года певец объявил о разводе.

Корреспондент "Дни.ру" спросил музыканта, почему тот перестал скрывать новые отношения. "Я – человек публичный, и даже если буду что-то пытаться шифровать, то, рано или поздно, это все равно просочится и станет известным", – улыбается Народный артист.

Стоит заметить, что Ярославу, очевидно, всегда нравились женщины постарше. Например, со второй женой у них была разница 14 лет. Екатерина Мизулина старше жениха на 7.

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