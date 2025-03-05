Власти и общественники пошли против SHAMAN: что случилось

Власти и общественники пошли против SHAMAN: что случилось
SHAMAN. Фото: соцсети
Артист столкнулся с новыми трудностями

Роспатент отказался регистрировать товарный знак "Я русский", на который в прошлом году подал заявку артист SHAMAN. Оказалось, что против него пошли не только общественники, но представители российской власти, которые стали забрасивать организацию требованиями запретить Дронову оформить права на марку.

Изначально артист планировал выпускать под этим слоганом шампуни, ароматизаторы, игрушки для взрослых, водку и другую продукцию. Сейчас в карточке заявок его обращение значится под статусом "Уведомление о результатах проверки соответствия". Эксперты отмечают, что это говорит об отказе, поскольку в противном случае пометка была бы другой – "Решение о регистрации".

Как оказалось, после новостей о решении SHAMAN заняться бизнесом, депутаты Госдумы, представители движения "Ветераны России" и другие общественники направили в Роспатент множество жалоб, обвиняя Дронова в попытке монополизации и аморальных аспектах его будущей деятельности.

"Понятия "я русский" и "алкогольная продукция" прямо противоположные по своему значению и влиянию на мировоззрение людей. Как принадлежность к национальности может быть чьим-то частным брендом?" – возмутились общественники.

После этого решения у юристов артиста есть еще полгода – они могут предоставить свои доводы и оспорить решение, а также отправиться в суд по патентным спорам.

Ранее стало известно, почему выступление SHAMAN вырезали из эфира "Первого канала".

Источник: Baza
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