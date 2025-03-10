Будет мальчик: астролог раскрыл будущее отношений SHAMAN и Мизулиной

Паре предрекли расставание из-за разницы характеров

SHAMAN и Екатерина Мизулина недавно подтвердили то, о чем говорили в обществе давно – они действительно пара. Астрологи рассказали, что ждет этот союз в будущем и насколько они подходят друг другу.

Специалист Виктор Богданов говорит, что звезды указывают на страстный и продуктивный роман между Екатериной и Ярославом. Этому благоволят положения Венеры, Марса и Плутона в их личностных аспектах. Однако вряд ли отношения продлятся дольше пяти лет. Согласно астрологическому прогнозу, уже в середине года они столкнутся с серьезными испытаниями. И даже при самом удачном раскладе брак не продержится дольше пяти лет. Более того, в будущем у Ярослава будет еще четыре свадьбы.

Богданов говорит, что основной проблемой для этого союза станет непохожесть характеров. Он живет по принципу "здесь и сейчас", а она "копейка рубль бережет". Из-за этого у них могут возникать серьезные ссоры. Однако не исключено, что в будущем у них появится наследник.

"По прогнозу, возможно, в 2025 или 2026 году они могут объявить о беременности, и у них родится мальчик", – подытожил астролог.

Ранее во время концерта Мизулина ответила SHAMAN "да".