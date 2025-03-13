Дворцов назвал условия выступления украинки Ротару в России

Раскрыты условия выступления украинки Ротару в России
София Ротару. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
У певицы губа не дура

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что легендарная певица София Ротару готова выйти на российскую сцену, но только за очень внушительный гонорар. По его мнению, сумма за выступление может составлять от 10 до 13 миллионов рублей.

Эксперт по звездной тусовке отметил, что украинская певица за годы карьеры накопила достаточно средств, чтобы не зависеть от концертов. По его словам, она выступает редко и в основном на частных мероприятиях для коллег и высокопоставленных лиц.

Однако, несмотря на финансовую независимость, продюсер не исключает, что за значительное вознаграждение артистка могла бы согласиться дать концерт в нашей стране. Пока неизвестно, рассматривает ли звезда подобные предложения, но интерес к ее выступлениям среди россиян остается высоким.

К слову, ранее Сергей Лавров раскрыл правду об оскорблениях Ротару в адрес россиян.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
По теме

"Грязный ход": во Франции раскрыли, кто может помешать миру на Украине

Некоторые настроены крайне агрессивно

Зеленский выступил с важным объявлением о выборах президента Украины

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно прекратить огонь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей