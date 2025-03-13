Дворцов назвал условия выступления украинки Ротару в России

У певицы губа не дура

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что легендарная певица София Ротару готова выйти на российскую сцену, но только за очень внушительный гонорар. По его мнению, сумма за выступление может составлять от 10 до 13 миллионов рублей.

Эксперт по звездной тусовке отметил, что украинская певица за годы карьеры накопила достаточно средств, чтобы не зависеть от концертов. По его словам, она выступает редко и в основном на частных мероприятиях для коллег и высокопоставленных лиц.

Однако, несмотря на финансовую независимость, продюсер не исключает, что за значительное вознаграждение артистка могла бы согласиться дать концерт в нашей стране. Пока неизвестно, рассматривает ли звезда подобные предложения, но интерес к ее выступлениям среди россиян остается высоким.

К слову, ранее Сергей Лавров раскрыл правду об оскорблениях Ротару в адрес россиян.