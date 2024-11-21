Продюсер Лавров прокомментировал слухи об оскорблениях Ротару в адрес россиян

К звездной персоне приковано пристальное внимание

Знаменитая украинская певица София Ротару получила огромную популярность у российского зрителя. Однако, после известных событий зимы 2022 года звезда пропала со всех радаров – в России не появляется вовсе. В то же время в информационном пространстве нередко всплывают заметки о том, что Ротару стоит на жестких антироссийских позициях. Прояснить ситуацию по этому поводу решил директор знаменитости Сергей Лавров.

Так, он решительно опроверг слухи о том, что певица якобы называла россиян "мерзкими и гадкими рожами". По его словам, это выдумка. Подобного рода разговоры начались после заявления продюсера Евгения Морозова, который утверждал, что слышал такие слова от Ротару. Однако Лавров пояснил, что Морозов никогда лично не был знаком с артисткой, а сам директор за 20 с лишним лет работы с певицей даже не слышал о существовании этого человека.

Более того, директор звезды подчеркнул, что она всегда уважительно относилась к своим поклонникам, в том числе из России. По его словам, она ценит поддержку своей аудитории, независимо от страны, и никогда не позволяла себе подобных оскорбительных высказываний. София Михайловна – человек, который всегда был крайне сдержан в оценках и никогда не высказывал негативных слов о поклонниках, отметил он.

К слову, ранее Селин "Дукалис" прошелся по Ротару из-за позорной выходки.