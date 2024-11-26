В московской квартире Ротару сменился владелец

В московской квартире Ротару неожиданно сменился владелец
София Ротару. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Знаменитость решила порвать все связи с Россией

Софии Ротару, которая последние несколько лет избавляется от своей недвижимости в Крыму и других частях России, приняла решение сменить владельца своей элитной квартиры в Москве. Оказалось, что покупатели массово отказывались заключать сделку по покупке жилья, когда узнавали, кому оно принадлежит.

В итоге артистка, надеясь получить 65 млн за 121-метровую жилплощадь на Зоологической улице, переоформила все на своего сына. Эта квартира была подарена ей еще столичным мэром Лужковым, когда он узнал, что певица во время гастролей в Москве была вынуждена останавливаться в гостиницах или у друзей.

Сейчас Ротару проживает в Италии, приезжать в Россию на фоне политической обстановки она не планирует, поэтому и во всей российской недвижимости необходимость отпала. Свою квартиру в Крыму она продала еще в 2021 году, позже пыталась избавиться и от отеля, но покупателей на него не нашлось, местные власти решают вопрос о национализации здания. Теперь звезда хочет избавиться от московского имущества, но по-тихому, не привлекая внимания.

Известно, что ранее в квартире на Зоологической проживала костюмер Наталья, которая за всем присматривала. Где сейчас находится сотрудница звезды – не раскрывается.

Источник: Mash
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