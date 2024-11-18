Ротару решила избавиться от недвижимости в Москве

Стоимость жилья составляет 69 млн рублей

Певица София Ротару приняла решение избавиться от своей московской квартиры, расположенной на Зоологической улице. Недвижимость, подаренную артистке мэром Лужковым, обнаружили на одном из популярных сайтов по продаже жилья.

Известно, что квартира располагается на 3-ем этаже многоквартирного дома. Ее площадь составляет 122 квадрата, из которых 65 кв – жилые. Помимо основных комнат, в ней имеется два санузла. Недвижимость оценивают в почти 69 млн рублей. Объявление появилось на платформе 24 октября.

Бывший концертный директор артистки Ольга Коняхина в беседе с журналистами подтвердила, что квартира действительно принадлежит Ротару. По ее словам, знаменитость проживала там, когда приезжала со своими концертами в Москву. За жильем присматривала ее помощница и костюмер Наталья.

"Нынешнее решение Софии Михайловны продать эту квартиру меня нисколько не удивило. На мой взгляд, она вряд ли когда-то еще сюда приедет. И никто из ее семьи явно здесь жить не будет. Квартира уже несколько лет пустует. Зачем за нее платить?" – говорит бывшая сотрудница певицы.

Как говорят специалисты, для продажи жилья Софии Ротару не нужно приезжать в Россию, поскольку закрыть сделку она может по доверенности.

Ранее гитарист Пугачевой объяснил, почему Ротару отвернулась от России.