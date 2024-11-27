Продюсер Лавров объяснил проблемы с продажей квартиры Ротару ремонтом

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Некогда любимая в нашей стране исполнительница София Ротару полностью открестилась от России и уже несколько лет не может решить важную задачу – распродать оставшееся на российской территории имущество. От крымской квартиры ей избавиться удалось, а вот московские апартаменты покупать никто не хочет. Причину этой зудящей проблемы объяснил концертный директор знаменитости Сергей Лавров.
Долгое время работавший с артисткой продюсер прокомментировал ситуацию с продажей московской жилплощади. По его мнению, причиной отсутствия интереса покупателей стало не только завышение стоимости жилья, но и устаревший ремонт, выполненный еще в 2000-х годах. Он уверен, причина именно в этом, а не в том, что квартира связана с именем Ротару. Так что недавнее решение переписать жилище на сына певицы ряд ли повлияет на ситуацию.
Эксперт отметил, что стоимость звездных "квадратов" оценивается в 65 миллионов рублей, что, по его словам, не соответствует современным требованиям рынка недвижимости. Он считает, что за эту сумму люди предпочли бы приобрести жилье в более новом доме с современной инфраструктурой, консьержем и огороженной территорией.
Продюсер подчеркнул, что в текущих условиях продажа квартиры с устаревшим ремонтом становится сложной задачей. Люди ищут более актуальные варианты, где не придется дополнительно вкладывать средства в обновление интерьера.
"Там просто уже ремонт устарел с двухтысячных годов (...) Здесь ты должен купить за 60 миллионов старье. И потом еще вложить туда половину этой суммы за ремонт. И кому это надо? Дорого", – констатировал Лавров.
Ранее сообщалось, что квартира Софии Ротару находится в престижном районе Москвы, что изначально должно было повысить ее привлекательность. Однако современный рынок недвижимости ориентирован не только на местоположение, но и на уровень комфорта и соответствие отделки трендам.
В США и ЕС начали распускать слухи о проблемах лидера со здоровьем