Продюсер Лавров объяснил проблемы с продажей квартиры Ротару ремонтом

Сергей Лавров объяснил зудящую проблему Ротару: "Старье!"
София Ротару. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артистка давно пытается решить важную задачу

Некогда любимая в нашей стране исполнительница София Ротару полностью открестилась от России и уже несколько лет не может решить важную задачу – распродать оставшееся на российской территории имущество. От крымской квартиры ей избавиться удалось, а вот московские апартаменты покупать никто не хочет. Причину этой зудящей проблемы объяснил концертный директор знаменитости Сергей Лавров.

Долгое время работавший с артисткой продюсер прокомментировал ситуацию с продажей московской жилплощади. По его мнению, причиной отсутствия интереса покупателей стало не только завышение стоимости жилья, но и устаревший ремонт, выполненный еще в 2000-х годах. Он уверен, причина именно в этом, а не в том, что квартира связана с именем Ротару. Так что недавнее решение переписать жилище на сына певицы ряд ли повлияет на ситуацию.

Эксперт отметил, что стоимость звездных "квадратов" оценивается в 65 миллионов рублей, что, по его словам, не соответствует современным требованиям рынка недвижимости. Он считает, что за эту сумму люди предпочли бы приобрести жилье в более новом доме с современной инфраструктурой, консьержем и огороженной территорией.

Продюсер подчеркнул, что в текущих условиях продажа квартиры с устаревшим ремонтом становится сложной задачей. Люди ищут более актуальные варианты, где не придется дополнительно вкладывать средства в обновление интерьера.

"Там просто уже ремонт устарел с двухтысячных годов (...) Здесь ты должен купить за 60 миллионов старье. И потом еще вложить туда половину этой суммы за ремонт. И кому это надо? Дорого", – констатировал Лавров.

Ранее сообщалось, что квартира Софии Ротару находится в престижном районе Москвы, что изначально должно было повысить ее привлекательность. Однако современный рынок недвижимости ориентирован не только на местоположение, но и на уровень комфорта и соответствие отделки трендам.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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