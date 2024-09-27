Раскрыта выручка Блиновской от продажи марафонов

Курсы "успешного успеха" обогатили предприимчивую женщину

Известная блогер и организатор интернет-марафонов Елена Блиновская остается под пристальным вниманием прессы. Недавно выяснилась астрономическая выручка предприимчивой бизнесвумен от продажи курсов по "успешному успеху".



Оказалось, что за время своей предпринимательской деятельности с 2019 по 2021 год россиянка реализовала курсы на общую сумму около 4 миллиардов рублей. Продажей занимались различные фирмы, однако, как стало известно, все средства со сделок поступали на счет одной организации, что в какой-то момент вызвало подозрения у налоговых органов.

В апреле 2023 года предпринимательница была задержана при попытке покинуть нашу страну. По информации следствия, женщина намеревалась скрыться от преследования. С января 2024 года она содержится в СИЗО, где ожидает суда по обвинению в уклонении от налоговых отчислений и легализации средств, полученных преступным путем.

Ее деятельность по продаже популярных интернет-марафонов привлекла внимание не только тысяч участников, но и правоохранительных органов, которые начали расследование по факту несоответствия в финансовых отчетах и налоговых отчислениях. По данным следствия, женщина скрыла от государства значительные суммы и вывела деньги через фиктивные сделки.

Сейчас "королеве марафонов" грозят серьезные правовые последствия, и ее случай активно обсуждается в СМИ и соцсетях.

К слову, ранее Пашаева повязали за мошенничество по делу Блиновских.