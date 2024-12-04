Спектакль Ахеджаковой в США закончился скандалом из-за Украины

Спектакль Ахеджаковой в США закончился скандалом из-за Украины
Лия Ахеджакова. Фото: A.Savin. Собственная работа, FAL/wikimedia.org
Престарелая актриса снова в центре внимания

Спектакль популярной советской актрисы Лии Ахеджаковой "Мой внук Вениамин", прошедший в Лос-Анджелесе, закончился скандалом. После завершения постановки звезда неожиданно произнесла слова поддержки киевскому режиму, выкрикнув "Слава Украине!". На это украинские зрители отреагировали бурными аплодисментами, вручили ей цветы и ответили фразой, являющейся известным проукраинским лозунгом.

Разумеется, этот эпизод вызвал широкий резонанс в российском обществе. Ранее СМИ сообщали, что звезду критиковали за предположительное финансирование украинской армии, хотя сама актриса отрицала какие-либо связи с этим.

В соцсетях она заявляла о необходимости блокировать тех, кто отправлял ей угрозы и оскорбления. Скандалы вокруг актрисы продолжаются на фоне ее позиции и таких неожиданных публичных выступлений против российской политики.

Стоит отметить, что долгое время Ахеджакова пытается усидеть на двух стульях. Она старается избегать громких заявлений, однако в прессу периодически просачиваются подобного рода видеоролики, как с выступления в Соединенных Штатах.

К слову, ранее российский режиссер Александр Орлов вступился за опальную Ахеджакову после того, как было объявлено, что актриса сбежала в Израиль, открестившись от родной страны.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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