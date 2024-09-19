У Лии Ахеджаковой обнаружили воспаление в спине

Исключая секс: Лия Ахеджакова столкнулась с неожиданной бедой
Лия Ахеджакова. Фото: A.Savin. Собственная работа, FAL/wikimedia.org
Многим интересно, как складывается жизнь скандально известной актрисы

В последнее время о популярной советской артистке Лии Ахеджаковой почти ничего не слышно. Однако, как оказалось, звезда переживает не лучшие времена. Медицинские эксперты обнаружили у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Из-за этой неожиданной беды доктора запретили знаменитости принимать горизонтальное положение в течение суток, за исключением времени сна и внимание – занятий сексом. У 86-летней актрисы обострились проблемы с воспалением спины, и медики настоятельно порекомендовали изменить образ жизни для улучшения состояния здоровья.

Специалисты также призвали актрису уделять больше внимания физической активности и чаще находиться на свежем воздухе. Среди рекомендаций – ежедневные прогулки и выполнение специальных упражнений для поддержания тонуса мышц спины.

Врачи также подчеркнули важность качественного сна: актрисе рекомендуется спать на комфортном ортопедическом матрасе в прохладной и затемненной комнате, чтобы улучшить восстановление организма. На сегодняшний день главная задача знаменитости – минимизировать нагрузки на позвоночник и провести профилактику обострения проблем со спиной.

К слову, ранее было раскрыто местонахождение Лии Ахеджаковой.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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