После провокации Ахеджакову убрали из "Иронии судьбы": кем заменили актрису

Не исключено, что в 2025 году картину покажут в обновленном формате

В новогодние праздники комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" может выйти на экраны без участия Лии Ахеджаковой. Актрису хотят вырезать из картины и заменить на другую знаменитость с помощью нейросетевых технологий после случившейся провокации в США.

Напомним, ранее во время спектакля знаменитость произнесла слова поддержки Киеву в ответ на инициативу со стороны украинцев. Инцидент вызывал широкий общественный резонанс и снова привел к обсуждению необходимости убрать Ахеджакову из легендарного фильма Рязанова.

Общественник Виталий Бородин заявил, что после такой откровенной поддержки Украины актрису нужно "отменить" насовсем. Он полагает, что в фильме ее вполне можно заменить на Елизавету Боярскую, и никакой художественной ценности от этого потеряно не будет.

По его мнению, зрители не должны в новогодние праздники смотреть на лица людей, которые занимают антироссийскую позицию. Особенно неприятно это будет родственникам и друзьям российских солдат, которые сейчас находятся в зоне СВО.