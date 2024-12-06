После провокации Ахеджакову убрали из "Иронии судьбы": кем заменили актрису

После провокации Ахеджакову убрали из "Иронии судьбы": кем заменили актрису
Кадр "Ирония судьбы, или С легким паром!", 1975 год
Не исключено, что в 2025 году картину покажут в обновленном формате

В новогодние праздники комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" может выйти на экраны без участия Лии Ахеджаковой. Актрису хотят вырезать из картины и заменить на другую знаменитость с помощью нейросетевых технологий после случившейся провокации в США.

Напомним, ранее во время спектакля знаменитость произнесла слова поддержки Киеву в ответ на инициативу со стороны украинцев. Инцидент вызывал широкий общественный резонанс и снова привел к обсуждению необходимости убрать Ахеджакову из легендарного фильма Рязанова.

Общественник Виталий Бородин заявил, что после такой откровенной поддержки Украины актрису нужно "отменить" насовсем. Он полагает, что в фильме ее вполне можно заменить на Елизавету Боярскую, и никакой художественной ценности от этого потеряно не будет.

По его мнению, зрители не должны в новогодние праздники смотреть на лица людей, которые занимают антироссийскую позицию. Особенно неприятно это будет родственникам и друзьям российских солдат, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Источник: SHOT
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