Талызина неожиданно защитила Ахеджакову после скандала

Талызина неожиданно встала грудью на защиту Ахеджаковой: "Не трогайте!"
Валентина Талызина. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость не хочет, чтобы легендарную картину подвергали изменениям

Актриса Валентина Талызина прокомментировала новый скандал вокруг своей партнерши по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" Лии Ахеджаковой. Несмотря на резкое отношение к артистке и ее политической позиции, она уверена – знаменитость должна быть увековечена в картине, и вырезать ее нельзя.

Ранее общественник Бородин потребовал убрать Ахеджакову из легендарной комедии после ее поддержки Украины на спектакле в США, заменив лицо актрисы с помощью нейросетей. По его мнению, россияне не заслуживают того, чтобы смотреть на предателей в новогодние праздники.

Однако Талызина категорически против подобного решения. Она неожиданно встала грудью на защиту Ахеджаковой, призвав сохранить творение знаменитого режиссера в первозданном виде.

"Я категорически против, не трогайте Эльдара Рязанова! Лия Ахеджакова в жизни у нас оратор, а там образ. Она все-таки какая-никакая, но артистка. Менять ничего не надо, конечно, категорически против. Оставьте Эльдара Рязанова в покое", – заявила артистка.

Напомним, ранее Ахеджакова после завершения спектакля процитировала украинский лозунг. После этого разразился скандал – россиян возмутило, что знаменитость, ранее покинувшая Россию, так открыто поддерживает украинскую сторону.

Источник: News.ru
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